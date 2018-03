16 marzo 2018 19:18

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il Pd ha perso le elezioni, gli elettori ci hanno dato un segnale chiaro e noi ci prepariamo ad essere minoranza in questa legislatura”. Lo dice il reggente dem, Maurizio Martina, al Tg3 per poi aggiungere: “Noi non siamo indifferenti agli indirizzi che Mattarella intenderà dare a questa legislatura. Ascolteremo”.