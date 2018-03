Governo: Maroni, tifo per larghe intese, no Lega-M5S

18 marzo 2018 15:15

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Spero che il centrodestra si confermi, evitando un governo M5s-Lega. Io faccio il tifo per un governo di larghe intese: garantirebbe la compatezza del centrodestra e potrebbe durare un anno per una legge elettorale fatta bene. C’è già la data: il 26 maggio 2019, quella prevista per le europee”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’.

Quanto alle mosse di Silvio Berlusconi, Maroni argomenta: “Berlusconi teme l’Opa di Salvini su Forza Italia, vuole a tutti i costi evitarlo. Da qui al 23 quando si decideranno i presidenti delle Camera si giocherà”. Quello che vuole il leader di Fi e’ “evitare un governo che escluda Forza Italia e sta lavorando per l’unico governo possibile che possa evitare elezioni anticipate in autunno. L’unica soluzione sono le larghe intese”.