Governo: in corso incontro M5S-Lega

29 marzo 2018 09:23

Roma, 29 mar. (AdnKronos) – E’ in corso a Montecitorio l’incontro tra i capigruppo del M5S e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per la Lega. Subito dopo i grillini, che hanno voluto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del governo che inizieranno la settimana prossima, incontreranno i capigruppo di Fi e di Leu. Nessun incontro in programma, invece, con il Pd, che ieri ha rifiutato di sedersi al tavolo con i 5 Stelle.