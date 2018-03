18 marzo 2018 15:40

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Tanti sui media ci invitano a guardare, ad avere almeno una disponibilità a ragionare con M5S ma noi di offerte da M5S non ne abbiamo ricevuta nessuna”. Lo dice Piero Fassino a ‘In mezz’ora in più’.

“La proposta su cui dovremmo dire la nostra è, a quello che leggo sui giornali, la richiesta di M5s a un sostegno per mettere in atto il loro programma. Un programma molto diverso da quello con cui noi ci siamo presentati alle elezioni”.