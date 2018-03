Governo: Boccia, prima si fa meglio è ma fare cose per bene

11 marzo 2018 15:11

Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Prima si fa e meglio è”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre in merito alla formazione di un nuovo governo in seguito all’esito delle elezioni del 4 marzo. “E’ chiaro -spiega il leader degli industriali- che il nostro è un Paese importante dell’Europa. Non è un paese piccolo. Abbiamo altri paesi che hanno avuto tempi lunghi, la Germania lo dimostra. L’importante è fare le cose fatte bene prendendosi anche un po’ più di tempo”, sottolinea.