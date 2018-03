Governo, Boccia: “Partito Democratico può dare appoggio ai grillini”

12 marzo 2018 11:15

Il presidente della Commissione Bilancio della Camera nell’ultima Legislatura, Francesco Boccia, sul risultato elettorale



“Il Partito democratico (Pd) deve ritrovarsi con il proprio popolo e poi deve andare all’opposizione perche’ li’ ci hanno mandato gli italiani“. Lo ha detto il presidente della Commissione Bilancio della Camera nell’ultima Legislatura, Francesco Boccia, in una intervista a “Libero Quotidiano”. Boccia ritiene che il governo debbano provare a fare i vincitori: Luigi Di Maio e Matteo Salvini: “Pd deve restare all’opposizione. L’unica cosa che puo’ fare e’ avere la responsabilita’, pur non entrando nel governo, di dare al massimo un appoggio esterno. Ma solo a un governo del M5S su temi chiari e condivisi“. Per quanto riguarda, invece, un appoggio esterno ad un governo di centrodestra, il presidente lo esclude: “Con un centrodestra a guida Salvini che predica l’uscita dall’Euro, non e’ possibile. Le distanze sono troppi grandi”. Sul futuro del Pd, infine: “Spero che sia Renzi il primo ad aiutarci a costruire una nuova stagione, a una transizione comune per arrivare a un congresso entro fine anno. Se non dovesse essere cosi’, penso che la maggioranza attuale si spacchera‘”, ha concluso Boccia.