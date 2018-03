Governo, Berlusconi: “vinca la democrazia, Salvini leader più votato nella coalizione più votata”

12 marzo 2018 11:00

Governo, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi invita “anche il Pd” a farsi carico del nuovo governo

“Credo che responsabilita’ significhi prendere atto del fatto che Salvini e’ il leader del partito piu’ votato all’interno della coalizione piu’ votata. Significa anche la consapevolezza del fatto che nuove elezioni sarebbero allo stesso tempo un pessimo segnale per la democrazia e una strada probabilmente non risolutiva. Meglio, molto meglio perdere qualche settimana per un buon governo, se possibile, che mesi in una nuova campagna elettorale“. Lo afferma alla Stampa, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che invita “anche il Pd” a farsi carico del nuovo governo. “Lasciare che Salvini conduca le trattative – aggiunge – non esclude cercare delle convergenze con altre forze. Ma sempre nello spirito della lealta‘”. Con la Lega, Berlusconi marca le distanze: “Siamo alleati ma abbiamo valori diversi”, “mai un partito unico” con loro. Per quanto riguarda la composizione del nuovo governo, “non vedo – osserva – come la Lega possa collaborare con i Cinque Stelle. Salvini non fara’ una scelta cosi’ in contrasto con i suoi elettori”. Sulla presidenza delle Camere, Berlusconi avverte che “non ci sono automatismi”, devono essere “figure di garanzia“. Su un’ipotetica riforma della legge elettorale Berlusconi aggiunge: “Non sarei favorevole a un sistema maggioritario. Quello tedesco e’ il piu’ coerente con la mia idea di democrazia“.