15 marzo 2018 15:56

Messina come location per le scene della quarta stagione dell’attesissima serie tv Gomorra

Torna una nuova stagione dell’attesissima serie tv Gomorra. Per questa quarta edizione, la prima senza “Ciro l’immortale” immancabili saranno i colpi di scena. Uno in particolare riguarda Messina. Sembrerebbe, secondo indiscrezioni trapelate dagli ambienti della produzione, che la città delle Stretto sia stata scelta come location per le riprese. Il set della popolare serie tv invece sarà tra i rioni napoletani Sanità, Secondigliano, Ponticelli.