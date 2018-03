‘Giù i dazi o tassiamo le auto’, Trump minaccia Ue

11 marzo 2018 08:34

Roma, 11 marzo (AdnKronos) – Si infiamma lo scontro sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. Mentre l’Ue continua a chiedere di essere “esclusa” dalle tasse doganali del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio annunciate giovedì scorso dalla Casa Bianca, il presidente statunitense Donald Trump via social chiude le porte ad un’eventuale trattativa. “L’Unione europea – ha scritto l’ex Tycoon su Twitter – Paesi meravigliosi che trattano gli Usa molto male sul commercio, si stanno lamentando delle tariffe su acciaio e alluminio. Se lasciano cadere le loro orribili barriere e tariffe su prodotti Usa in entrata, anche noi lasceremo cadere le nostre. Grande deficit. Altrimenti tassiamo le auto, etc. Giusto!”