Giornata Mondiale della Sindrome di Down: raccolta fondi all’interno del Qui Conviene di Roccalumera

Il 21 marzo non è solo il giorno dell’arrivo della Primavera, ma è anche la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Il tema di quest’anno è “What I bring to my community” (il mio contributo alla società), scelto per dimostrare che le persone con disabilità sono una risorsa importante e possono dare il loro contributo alla comunità. Il supermercato Qui Conviene di Roccalumera di via Torrente Allume, in collaborazione con all’Associazione Italiana Persone Down di Milazzo/ Messina ha organizzato una raccolta fondi. L’iniziativa è stata organizzata da Commerciale GiCap S.p.A. che, per l’occasione, donerà all’AIPD di Milazzo/Messina anche dei buoni spesa. Ospiti speciali, nei vari reparti, saranno proprio i ragazzi dell’Associazione, che aiuteranno nel loro lavoro il personale del supermercato. Inoltre, i clienti del Qui Conviene di Roccalumera per tutta la giornata di mercoledì 21 marzo, potranno effettuare delle donazioni in appositi salvadanai presenti all’interno del punto vendita. Questa significativa iniziativa anticipa l’inaugurazione nella riviera jonica della provincia di Messina della nuova sede di questa Onlus che aprirà nelle prossime settimane nel comune di Nizza di Sicilia. Il presidente dell’AIPD Milazzo/Messina, Roberto Caizzone dichiara: “Questa iniziativa conferma l’utilità dei tanti progetti che l’associazione promuove da anni, con la realizzazione di laboratori teatrali, di inglese, cucina, ceramica, informatica e tanto altro. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione dei tanti volontari e alle donazioni di famiglie e aziende come Commerciale GiCap presenti nel territorio che, silenziosamente, affiancano la crescita dell’associazione e dei nostri ragazzi”.

Giovanni Capone, direttore vendite di Commerciale GiCap, aggiunge: “La nostra azienda è da sempre molto sensibile a queste iniziative. Con la celebrazione della Giornata Mondiale della sindrome di Down all’interno del nostro punto vendita di Roccalumera, vogliamo promuovere l’inclusione nella società delle persone che vivono questa condizione e supportare al meglio gli importanti progetti promossi dall’AIPD”.