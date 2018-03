17 marzo 2018 22:01

Locri celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: le terme di Antonimina scelte come luogo significativo per il tema della giornata

La natura ha la soluzione. È questa la chiave scelta dall’Onu per celebrare il World Water Day 2018 La Giornata Mondiale dell’acqua vuole innanzitutto aprire una riflessione: la sfida che tutti dobbiamo affrontare è complessa e inevitabile, per questo dobbiamo ripartire dalla Natura e trovare in essa le soluzioni che ci offre. Come ogni anno l’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita organizza un evento per richiamare l’attenzione sul problema dell’acqua e dopo le iniziative presso la diga di Pantaleo, sul Novito e al Ninfeo di grotta Imperatore in collaborazione con Museo e Archeoclub, quest’anno la scelta è ricaduta sull’acqua termale per onorare la chiave scelta dall’ ONU. La giornata del 22 marzo al Piazzale Terme Antonimina inizierà alle dieci e prevede: passeggiata lungo la sterrata che costeggia l’alveo della fiumara Gerace per la visita ad un monumentale palmento scavato nella roccia in località Sulfurio- Rientro al salone delle Terme- Saluto dei partner Arturo Rocca Presidente Osservatorio sul significato della giornata.