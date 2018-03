Ginnastica artistica: prestazioni positive del CUS Unime alla 1^ Prova del Campionato Individuale Silver

23 marzo 2018 19:33

Sabato scorso la Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ha ospitato le gare del Campionato Individuale Silver FGI categorie LA3, LB3 e LB, prestazioni positive per il Cus Unime

Prestazioni positive del CUS Unime alla 1^ Prova del Campionato Individuale Silver della FGI La gara di ginnastica artistica si è tenuta sabato scorso al Palazzetto della cittadella sportiva universitaria ed ha fatto registrare il pienone di presenze. Ottimi i risultati delle cussine che conquistano diversi podi e si rendono protagoniste dei risultati eccellenti. Dopo le prime due prove del Campionato a Squadre di Serie D, sabato scorso la Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ha ospitato le gare del Campionato Individuale Silver FGI categorie LA3, LB3 e LB. Ben 205 le atlete che hanno partecipato alla manifestazione, provenienti dalle province di Trapani, Palermo, Catania e Messina. Domenica, invece, a Capo d’Orlando si è disputato la 1^ Prova del Campionato Regionale Silver LEccellenza, LC3, LC e LD. Tornata importante di gare per il CUS Unime che si è fatto valere con dei riscontri molto positivi, conquistando tanti podi ed ottenendo degli ottimi piazzamenti. Ricco bottino di ori nel campionato LB, nell’ambito del quale sono arrivate più alto di tutte grazie a delle prestazioni eccellenti le atlete gialloblu A1 Flavia Bongiorno, A2 Giulia De Giorgio ed A3 Giulia Smedile. Nella serie LA3 ancora belle soddisfazioni per il CUS Unime, che raggiunge il gradino più alto del podio con Arianna Costa (categoria A4); nella categoria J1, invece, medaglia d’argento per Erika Savoca, seguita qualche posizione più in là (ottavo posto) da Erika Foti e più da Michaela Mancuso. Sempre nella serie LA3, nella categoria A3 le ragazze universitarie raggiungono il 4° posto con Jonani Kodithuwakku, 7° posto con Olga Nastasi, 11^ e 12^ posizione con Ilaria Gardelli e Costanza Raitano. Nella categoria A1 e A2 ottima prestazione all’esordio individuale per Francesca Dattilo, Eliana Donato, Giulia Raffa, Luciana Favazzi, Carol Dattilo, Sofia Miano, Marta Pantano, angelica Arcadi, Sofia Costanzo e Sara Costanzo. Scorpacciata di podi per il CUS Unime anche nella seconda giornata di gare a a Capo d’Orlando nell’occasione del Campionati LEccellenza, con una scatenata Morgana Cavallaro che conquista una medaglia d’oro nel concorso generale ed altri 3 primi posti nel concorso di specialità alle parallele asimmetriche, alla trave ed al corpo libero. “È stato un fine settimana sicuramente impegnativo – dichiara il tecnico cussino Gina Berescu – sia dal punto di vista organizzativo che agonistico. Ma non possiamo essere più che soddisfatte sia perché il CUS Unime, ancora una volta, ha ricevuto l’assegnazione per l’organizzazione di una gara federale; ancor di più soddisfatte perché abbiamo ottenuto degli splendidi risultati, a conferma che stiamo procedendo nella direzione corretta e che le ragazze crescono e migliorano a vista d’occhio. Abbiamo ottenuto dei risultati che ci inorgogliscono molto: siamo consapevoli che si possa migliorare ulteriormente ma abbiamo realizzato delle prestazioni eccellenti che ci devono rendere soddisfatti. Risultati che, chiaramente, servono da stimolo per lavorare ancora di più ed ancora meglio per essere in grado di migliorare anche nella seconda prova i risultati ottenuti”.