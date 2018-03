Giappone: a gennaio cala attività industria -1,8% su mese

22 marzo 2018 08:03

Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Cala l’attività industriale in Giappone a gennaio per la prima volta dopo 4 mesi, in linea con le aspettative. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero dell’Economia, Commercio e Industria, ha registrato una flessione dell’1,8% su base mensile, che si confronta con l’aumento dello 0,6% di dicembre. Il comparto industriale mostra una contrazione del 6,8% mentre il terziario cala dello 0,6%. Sale la produzione delle costruzioni con un incremento dell’1,7%. Su base annua, tutta l’attività industriale del Sol Levante ha mostrato un aumento dell’1,8% a gennaio dall’1,9% di dicembre.