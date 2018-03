C’era un ragazzo che come me, Andava a cento all’ora per veder la Bella Signora: Reggio Calabria in ginocchio da te, Gianni Morandi!

15 marzo 2018 23:47

Tutte le immagini foto e video del concerto di Gianni Morandi a Reggio Calabria

Dalla toilette di un autogrill, dove una fan troppo invadente pochi giorni fa gli ha scattato una foto che ha fatto il giro del web, al palco del PalaCalafiore di Reggio Calabria: Gianni Morandi ha esaltato stasera migliaia di fan in delirio per il concerto dell’artista che a 73 anni continua a incantare l’Italia intera. In mattinata aveva pubblicato sulla sua seguitissima pagina facebook (dove ha oltre due milioni e mezzo di fan) un video dal Lungomare che ha avuto oltre 4.000 condivisioni e quasi 20.000 likes. Una delle più grandi “campagne promozionali” turistiche per la città di Reggio Calabria.

Stasera al PalaCalafiore l’attesissimo concerto con tante canzoni del suo tour “D’Amore D’Autore”: la sua voce, sempre genuina, ha stupito gli spettatori che l’hanno trovato in piena forma come se fosse ancora un ragazzino.

Ecco tutte le immagini: