Elezioni, il premier Gentiloni in Sicilia: “È il momento giusto per investire nel Mezzogiorno” [FOTO]

Elezioni, il premier Gentiloni in visita in Sicilia per dare il via ai lavori sulla metropolitana che collegherà Misterbianco: “approfittare di opportunità economiche che possono rendere il nostro Mezzogiorno competitivo e forte”

Visita in Sicilia per il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il premier è giunto quest’oggi a Catania, dove ha dato il via all’abbattimento di un diaframma per la realizzazione del nuovo tratto di metropolitana che collegherà Misterbianco.”Questo è il momento per investire nel Mezzogiorno, é il momento in cui ci sono le condizioni migliori possibili per approfittare di opportunità economiche che possono rendere il nostro Mezzogiorno, la nostra Sicilia e la città metropolitana di Catania, competitive e forti puntando sui propri asset. Il fiorire di progetti che questa città mette in campo – ha aggiunto il Premier – deve dare anche un messaggio al Paese. Io rivendico il fatto che questo governo non si sia limitato ad istituire un ministero del Mezzogiorno, ed era importante farlo. Questo esecutivo ha cercato di creare le migliori condizioni da tanti punti di vista per investire nel nostro Mezzogiorno“.