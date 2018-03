Ecco quando sarà rimosso il doppio senso di circolazione all’interno della galleria Capo d’Orlando

17 marzo 2018 12:23

Dalle ore 07:00 di martedì 20 marzo sarà rimosso il doppio senso di circolazione all’interno della galleria Capo d’Orlando (monte)

Il traffico si svilupperà regolarmente nelle due carreggiate: direzione Palermo (percorrendo la galleria Capo d’Orlando lato mare) e direzione Messina (quella lato monte). La corsia di sorpasso, attualmente parzializzata, sarà utilizzata per eseguire i restanti lavori del settore impiantistico, secondo progettazione di messa in sicurezza della canna. Viabilità con limiti di velocità (60 km/h) e divieto di sorpasso. Gli Uffici Tecnici CAS, rendono noto che dalle ore 21:00 del 19 marzo fino alle ore 07:00 dell’indomani(in cui sarà abolito il doppio senso di circolazione) gli utenti provenienti da Messina e diretti a Palermo dovranno obbligatoriamente uscire allo Svincolo di Brolo e rientrare in autostrada dallo Svincolo di Rocca di Caprileone in quanto, in tale tempo, sarà ripristinata la pavimentazione all’esterno della galleria Capo d’Orlando (monte).