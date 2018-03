La Calabria rende omaggio a Mommo Tripodi: tanta gente ai funerali a Polistena (Rc) [GALLERY]

16 marzo 2018 17:31

Tanta commozione a Polistena (Rc) per i funerali del comunista Mommo Tripodi, più volte deputato e senatore e sindaco per 31 anni

Tantissima persone, a Polistena, nel reggino, hanno reso omaggio a Mommo Tripodi, più volte deputato e senatore comunista, sindaco della cittadina della Piana per 31 anni, molto famoso in Calabria per le sue lotte al fianco degli agricoltori e contro la ‘ndrangheta. Ai funerali erano presenti tanti compagni di lotte, sindaci, amministratori, gente comune. All’uscita del feretro dal salone delle Feste applausi, pianti e canzoni comuniste come “bandiera rossa” o “bella ciao” hanno accompagnato il Senatore nel suo ultimo viaggio nella sua amata cittadina.