26 marzo 2018 15:06

“Addolorata per scomparsa di #FabrizioFrizzi. Lo ricordiamo con il sorriso che aveva un anno fa a San Luca in Calabria, assieme a tanti ragazzi per inaugurare nuovo campo sportivo simbolo di lotta alla ‘ndrangheta realizzato dal DPO. Grazie Fabrizio”. Così su twitter Maria Elena Boschi ricorda Fabrizio Frizzi scomparso stanotte a Roma. (AdnKronos)