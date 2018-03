Francia: Santanché, nuovo governo affronti immigrazione incontrollata

24 marzo 2018 21:27

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un immigrazione incontrollata che può portare a queste estreme conseguenze”. Così in una nota Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia, dopo l’attacco terroristico avvenuto ieri nel sud della Francia.

“In questo drammatico contesto – conclude la senatrice – è doveroso anche esaltare la figura di Arnaud Beltrame, l’agente della gendarmeria che si è offerto in cambio del rilascio di un ostaggio dando la sua vita sapendo di non avere alcuna possibilità. Un vero eroe con la E maiuscola che merita tutta la nostra ammirazione”.