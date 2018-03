Formazione: da domani a Vicenza al via il Salone dello Studente

20 marzo 2018 16:30

Vicenza, 20 mar. (AdnKronos) – Domani e dopodomani, dalle 9.00 alle 14.00, approda per la prima volta in Veneto, a Vicenza, Campus Orienta! Il Salone dello Studente la manifestazione itinerante organizzata da Class Editori che da 27 anni ha l’obiettivo di offrire un panorama chiaro ed esaustivo delle opportunità accademiche e professionali post-diploma.

All’interno degli spazi della Fiera di Vicenza, i ragazzi che si apprestano a finire le scuole superiori potranno accedere alle proposte formative delle principali Università italiane pubbliche e private, tradizionali e online, scuole di formazione, enti e istituzioni e le Università del territorio.

Ricchissimo il calendario proposto agli oltre 3 mila studenti veneti attesi e ai loro docenti: oltre alle presentazioni in aula delle proposte formative nazionali e internazionali con un focus sulla proposta del territorio il Salone offre diversi servizi specifici, tra i quali: workshop di orientamento alla scelta dopo la maturità e incontri con gli esperti del mondo universitario, seminari sui temi delle professioni e studio all’estero.