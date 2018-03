Serie A: domani Fiorentina-Crotone, ecco i convocati di mister Zenga

30 marzo 2018 15:54

Crotone: mister Zenga ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Franchi contro la Fiorentina

Al termine della rifinitura svolta questa mattina allo Scida, mister Zenga ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Franchi contro la Fiorentina (ore 15) valevole per la 30a giornata di campionato. Problema fisico per Nalini che non ha preso parte alla seduta. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al flessore della coscia destra.

Ecco l’elenco dei convocati:

1 Cordaz

3 Festa

5 Stoian

6 Rohden

7 Ceccherini

10 Barberis

11 Ricci

13 Izco

20 Pavlovic

21 Zanellato

23 Capuano

29 Trotta

31 Sampirisi

32 Tumminello

37 Faraoni

38 Mandragora

78 Viscovo

87 Martella

89 Crociata

92 Benali

93 Ajeti

99 Simy

Indisponibili: Budimir, Markovic, Nalini, Simić.