Finanza: Nn Ip, per debito corporate emergente evoluzione promettente (2)

(AdnKronos) – Il rating medio del debito delle imprese emergenti è investment grade e il benchmark, l’indice Cembi Diversified, fornisce una gamma diversificata di imprese di alta qualità. I rischi macroeconomici si sono ridotti nei mercati emergenti, in un contesto macro di ripresa.

“La situazione – afferma NN IP Partners – è quella ideale, con la crescita globale che accelera, i prezzi delle materie prime che recuperano e l’inflazione che è a livelli storicamente bassi. Il calendario politico di questi paesi si preannuncia movimentato quest’anno e i mercati potrebbero diventare più volatili a causa dell’incertezza politica. Data la complessità politica, gli investitori attivi con conoscenze locali sono in grado di comprendere meglio questi regimi in evoluzione e il loro possibile impatto sugli investimenti”.