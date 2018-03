Fi: Grasso, in Sicilia ha retto a tsunami M5s, contro Miccichè accuse strumentali (2)

12 marzo 2018 16:58

(AdnKronos) – Secondo Grasso la vittoria nell’Isola del M5s non è “assolutamente” legata a una bocciatura del Governo Musumeci. “Era un’altra partita – dice -. Alle regionali gli elettori hanno scelto la proposta del centrodestra e un candidato governatore, Nello Musumeci, su cui hanno riposto massima fiducia. Questa volta l’elettorato si è spostato sulla Lega e sul M5s, che rispettivamente con il tema della sicurezza e con il reddito di cittadinanza hanno portato avanti una campagna di comunicazione vincente. E’ stata una scelta di rivolta, gli elettori non hanno dato fiducia al sistema dei partiti tradizionali e questo impone una riflessione da parte della Politica”.

Insomma, per l’assessore alle Autonomie locali il voto nell’Isola non è stato contro l’Esecutivo regionale. “Abbiamo trovato una macchina colabrodo, un’incredibile stagnazione, enti locali distrutti e sull’orlo del dissesto – conclude -. In questi mesi di governo non abbiamo occupato poltrone e non abbiamo messo in campo nessuna azione mirata a raccogliere consensi. Il nostro unico programma è far ripartire la Sicilia”.