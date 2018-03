14 marzo 2018 19:33

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna a Reggio Calabria l’appuntamento più atteso dai golosi: al via la Festa del Cioccolato

A Reggio Calabria torna l’appuntamento più atteso dai golosi, al via la Festa del Cioccolato. La nuova edizione d, un appuntamento ormai noto e consolidato che, da qualche anno a questa parte, vede protagonista il Corso Garibaldi. La via cittadina dello shopping e delle passeggiate, ancora una volta, si trasformerà nel paese delle meraviglie per i più golosi dal 16 al 18 marzo prossimi.