19 marzo 2018 23:54

Facebook crolla in Borsa

L’authority britannica per la protezione della privacy – come riportano i media Usa – starebbe cercando di ottenere un mandato di perquisizione della sede della Cambridge Analytica, la società che ha acquistato i dati raccolti da oltre 50 milioni di utenti Facebook. Dati che sarebbero stati utilizzati per influenzare il voto sulla Brexit e a favore della campagna di Donald Trump. Facebook crolla in Borsa dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Facebook ha oscurato Cambridge Analytica venerdì scorso, tre anni dopo aver scoperto che aveva infranto le regole del social network acquistando illegalmente i dati raccolti dall’app ‘thisisyourdigitallife’, messa a punta dall’accademico russo-americano Aleksandr Kogan. La spiegazione ufficiale e’ che l’autorizzazione per raccogliere dati attraverso l’app ‘thisisyourdigitallife’ era stata data per scopi accademici.