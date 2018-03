25 marzo 2018 08:40

La sezione dei Veterani dello Sport di Pordenone ha un nuovo presidente. Si tratta di Ezio Rover che ha sostituito il dimissionario (per ragioni di età) Dario Codermatz, insignito del prestigioso distintivo d’argento per la lunga attività in seno all’Unione. Plurivincitore di gare di marcia e del titolo UNVS di 10 chilometri su strada, Rover punta ad ampliare programmi e soci della sezione friulana.