Ex emeroteca, anche Confindustria Reggio Calabria alla mobilitazione di oggi in città [FOTO]

24 marzo 2018 22:01

Confindustria Reggio Calabria: “Al fianco delle Istituzioni e dei cittadini, faremo la nostra parte”

Anche Confindustria Reggio Calabria ha partecipato, questa mattina, alla mobilitazione indetta dal sindaco Giuseppe Falcomatà per manifestare in via Palmi la piena e convinta adesione alla battaglia per la legalità e contro ogni forma criminale, in seguito l’incendio doloso dell’ex emeroteca assegnata all’AIPD. “Abbiamo voluto ribadire, assieme all’amministrazione comunale, ai rappresentanti istituzionali, ai cittadini e alle associazioni, il nostro assoluto ripudio a ogni forma di violenza, di vessazione, di prevaricazione mafiosa – ha affermato il presidente dell’associazione di via del Torrione, Giuseppe Nucera - . “Confindustria vuole essere protagonista, assieme ai cittadini, alla società civile e a tutto il mondo produttivo, di un processo di rinascita sociale che passa dal contrasto a ogni forma di degrado, come quello nel quale ignoti malviventi hanno cercato di ricacciare questa parte della nostra città. Una sparuta minoranza – ha proseguito Nucera – non può pensare di cancellare gli sforzi che, tutti assieme, la comunità reggina sta compiendo per sradicare la malapianta criminale. Per questo, con la nostra presenza in via Palmi, abbiamo inteso lanciare un segnale chiaro: gli industriali stanno dalla parte della legalità e vogliono unirsi a tutte le forze sane della città per dar vita a uno sviluppo sano e sostenibile del territorio. In questo quadro, è indispensabile fare rete ed essere tutti, con pari dignità, protagonisti del cambiamento – ha concluso Nucera -. Noi, come Confindustria, faremo la nostra parte per contribuire assieme alle altre realtà oggi presenti in via Palmi a cancellare questa brutta ferita dalla carne viva della città di Reggio, che deve essere cicatrizzata al più presto”.