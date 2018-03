21 marzo 2018 14:23

Cordoglio M5S Ars per i vigili del fuoco scomparsi a Catania

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana esprime vicinanza e cordoglio ai familiari dei vigili del fuoco tragicamente scomparsi ieri sera in servizio mentre stavano espletando il loro lavoro. “In questo momento drammatico per le famiglie dei vigili scomparsi – sottolineano i deputati M5S all’Ars – giunga la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e all’intero corpo dei vigili del fuoco per la recente sciagura avvenuta a Catania, che colpisce una categoria di lavoratori che operano in maniera puntuale e costante per la salvaguardia del territorio e della cittadinanza. I Vigili sono costretti, purtroppo, a lavorare in condizioni difficili, con mezzi ed equipaggiamenti spesso ridotti all’osso. A sopperire alla carenza di mezzi, c’è però l’abnegazione di un corpo che a nostro avviso rappresenta l’orgoglio del Paese. Ancora un abbraccio sincero ai familiari e agli amici delle vittime”.