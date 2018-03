Eni: partner del Centro Federale Territoriale di Potenza – Viggiano

7 marzo 2018 15:42

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Oggi, presso la Villa del Marchese di Sanfelice, alla presenza delle istituzioni locali, di rappresentati Figc e Eni, è stato inaugurato il Centro Federale Territoriale di Potenza-Viggiano presso il campo sportivo ‘Coviello’, il secondo in Basilicata. Si tratta di una nuova opportunità per i giovani della regione di entrare in contatto, attraverso il calcio, con un importante progetto di educazione e formazione basato su valori fondamentali come l’integrazione, l’aggregazione, la fiducia, il gioco di squadra e il rispetto delle regole.

Valori che Eni condivide e ha scelto di promuovere attraverso il sostegno come Top Sponsor di tutte le squadre Nazionali Figc e come Sponsor Ufficiale dei Centri Federali Territoriali, un progetto Federcalcio che ha lo scopo di monitorare i calciatori più promettenti della zona e dedicarsi alla loro crescita tecnica nel corso degli allenamenti settimanali in modo da fornire un’ulteriore attività formativa di eccellenza parallela a quella svolta con i rispettivi club.