Eni: in gas&power ebit di 800 mln in 2021

16 marzo 2018 12:48

Londra, 16 mar. (AdnKronos) – Sviluppo accelerato del portafoglio Lng che raggiungerà i 12 milioni di tonnellate per anno di volumi contrattualizzati nel 2021 e 14 milioni entro il 2025, anche attraverso la valorizzazione della componente equity in aumento dal 30% del 2017 al 70% nel 2021; miglioramento della redditività del portafoglio gas in Europa; crescita nel settore retail in Europa, che prevede circa 11 milioni di clienti al 2021, in aumento del 25% rispetto al 2017. E’ quanto prevede il piano strategico dell’Eni che è stato illustrato oggi dall’ad di Eni, Claudio Descalzi per quanto riguarda il settore gas and power.

Queste azioni, sottolinea il gruppo petrolifero italiano, “consentiranno al business di rimanere strutturalmente positivo nel futuro, conseguendo l’ebit di 800 mln nel 2021, di cui il 60% riferito al retail e in crescita rispetto ai 300 milioni del 2018. Free cash flow cumulato del 2018-21 di 2,4 miliardi di euro”.