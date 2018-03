Enel: Starace, utile e dividendo 2017 sopra target, confermati obiettivi 2018 (2)

22 marzo 2018 17:47

(AdnKronos) – I risultati registrati nel 2017, rileva ancora Starace, “testimoniano l’efficace attuazione della strategia del gruppo e la continua evoluzione del modello di business, seppur in un contesto di mercato che permane sfidante”.

Progressi significativi rispetto ai nostri principi fondamentali e ai fattori abilitanti, osserva l’ad del gruppo energetico italiano, “sono stati conseguiti nel corso dell’intero esercizio. Abbiamo investito circa 1 miliardo di euro nella digitalizzazione delle reti di distribuzione e degli asset di generazione; l’attenzione al cliente ha prodotto risultati soddisfacenti in tutte le principali aree geografiche del gruppo. Abbiamo migliorato la generazione dei flussi di cassa e mantenuto il debito netto al di sotto della guidance per il 2017, pur continuando a puntare sulla crescita degli investimenti, le acquisizioni e a distribuire i dividendi. Le rinnovabili continuano a rappresentare il motore della nostra crescita, con oltre 3GW di capacità aggiuntiva registrata nel 2017, principalmente in Sud America e negli Stati Uniti”.

In prospettiva, sottolinea Starace, “restiamo focalizzati sull’attuazione della nostra strategia. La flessibilità implicita nel nostro modello integrato e diversificato ci consentirà di continuare a generare una crescita sostenibile e valore a lungo termine per tutti gli stakeholder”.