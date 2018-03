Elezioni: sono 584.530 i neo maggiorenni per la prima volta alle urne

3 marzo 2018 20:52

Elezioni, sono 584.530 i giovani neo maggiorenni che per la prima volta esprimeranno il proprio voto domani per il rinnovo della Camera dei deputati

Sono 584.530 i giovani neo maggiorenni che per la prima volta esprimeranno il proprio voto domani per il rinnovo della Camera dei deputati. Più o meno bilanciati per sesso, sono 300.378 uomini e 284.152 donne. A questi si aggiungono i 49.912 residenti all’estero e iscritti all’Aire e i 255 che si trovano all’estero temporaneamente. Sono i dati forniti dal Viminale. La regione con il maggior numero di giovani che votano per la prima volta è la Lombardia (44.900), seguita dalla Campania (36.362) e dalla Sicilia (30.984). In coda alla classifica, sono solo 621 i neo elettori residenti in Valle D’Aosta.

