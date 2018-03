Elezioni, ecco perchè Salvini è stato eletto in Calabria: il regolamento per i “pluricandidati”

Sei pluricandidato nel proporzionale? Sarai eletto nel collegio in cui la tua lista di riferimento ha preso meno voti. E’ il caso di Matteo Salvini, eletto in Calabria nonostante fosse candidato al Senato anche nel Lazio, in Lombardia, in Liguria e in Sicilia, sempre come capolista dei listini proporzionali sotto il simbolo della Lega. La pluricandidatura e’ una possibilita’ consentita dalla nuova legge elettorale, nota con il nome di Rosatellum e sperimentata per la prima volta nelle elezioni dello scorso 4 marzo. Il Rosatellum e’ un mix di proporzionale e maggioritario, ma la quota di proporzionale la fa da padrona: 64% di listini plurinominali a fronte del 36% di collegi uninominali. Sono consentite fino a un massimo di 5 pluricandidature nei listini proporzionali, ed e’ consentita la candidatura dello stesso candidato in un collegio uninominale e nei collegi plurinominali, anche in questo caso fino a un massimo di cinque. Salvini aveva scelto di non candidarsi nell’uninominale, ma di presentarsi al Senato in 5 diversi collegi plurinominali. Ma perche’ risulta eletto in Calabria? Il Rosatellum dispone che, mentre nei collegi uninominali il seggio e’ assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti, per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Nel caso il candidato nel collegio uninominale venga eletto sia nel maggioritario che nel proporzionale, prevale il collegio uninominale. Al candidato in piu’ collegi plurinominali che dovesse essere eletto in diversi listini, sara’ assegnato il collegio plurinominale in cui la lista a lui collegata ha ottenuto il minor numero di voti validi. In caso di pareggio tra due candidati, sara’ eletto il candidato piu’ giovane. Dunque, Salvini si aggiudica il seggio in Calabria in quanto li’ la Lega ha preso meno voti rispetto agli altri collegi in cui il leader leghista era candidato.