Elezioni Messina, Sinistra Italiana: “Bramanti potrebbe essere ineleggibile. Autorità intervengano per il rispetto delle regole”

26 marzo 2018 20:26

Sinistra Italiana sulla candidatura a sindaco di Messina di Bramanti: “Autorità compententi garantiscano competizione democratica nel pieno rispetto delle regole”

Sull’ipotesi di candidatura a Sindaco del Direttore Scientifico dell’IRCCS di Messina, Sinistra Italiana afferma che tale nomina avviene d’Intesa tra il Ministro della salute ed il Presidente della Regione. “È evidente- si legge in una nota- che il direttore Scientifico dell’IRCCS coordina e gestisce anche i fondi per la ricerca provenienti dalla Regione; è palese- prosegue- che l’IRCCS partecipa insieme alle altre Aziende Sanitarie nella distribuzione dei posti letto attraverso la rete ospedaliera siciliana. Tale figura dirigenziale, rientrerebbe tra quelle previste dai casi di ineleggibilità previste dalle normative vigenti. Pertanto- conclude- si chiede l’intervento delle Autorità Competenti, Prefetto e Assessore Enti Locali, per garantire lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative nella più totale serenità garantendo al contempo una competizione democratica nel pieno rispetto delle regole.