Elezioni Messina, De Luca scatenato contro Bramanti: “Le sue liste sono piene delinquenti”

Elezioni Messina, durissima replica di Cateno De Luca al candidato a sindaco Bramanti: “Il professore si vorrebbe ammantare di una verginità che non ha mai avuto”

Si infiamma lo scontro fra candidati in vista delle prossime elezioni amministrative a Messina. E non usa mezzi termini, anzi, non le manda certo a dire il candidato a sindaco Cateno De Luca, che alle dichiarazioni di Bramanti, rese stamattina in occasione della presentazione della sua candidatura, ha deciso di replicare con un post che vi proponiamo di seguito:

“Ringrazio l’esimio professor Dino Bramanti ma io non ci sto ! Stamani il professore Bramanti al suo debutto al Teatro Vittorio Emanuele ha invitato tutti a fare sintesi con lui a candidato a sindaco di Messina e su di me ha avuto queste parole di apprezzamento:“De Luca, se ci sta e ci insegna quel che ha fatto nelle cittadine che ha amministrato”. La ringrazio professore ma a ciascuno il suo mestiere: lei è un genio nel suo campo ed io ho dimostrato di essere un genio al governo delle municipalità. Le aggiungo senza alcun intento polemico: io ho 46 anni e quindi ho quella energia e caparbietà che non mi consente di salire in cattedra ad insegnare mentre lei che ha la veneranda età di 70 anni ha titolo a diffondere la sua scienza ed a non praticare sport pesanti e pericolosi come la guida di palazzo Zanca stando in trincea come sono abituato a fare io”.