31 marzo 2018 17:12

Elezioni Messina, il sindaco Accorinti oggi a Ganzirri

“Molto è già cambiato, molto può ancora cambiare”, è questo il motto scelto dal sindaco Accorinti, candidato alle prossime elezioni comunali a Messina, per il tour tra i quartieri. Il sindaco e gli assessori stasera alle 18 saranno a Ganzirri per incontrare i cittadini e discutere insieme di risultati, obiettivi e idee per il futuro.