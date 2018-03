Elezioni Messina, Impala con Tiano (FdI): “Mi candido al Consiglio Comunale con la sua lista”

25 marzo 2018 14:41

Messina, Cettina Impala: “Sposo in pieno la lista civica di Franco Tiano, servono collegialità e condivisione”

Cettina Impala sposa il progetto di Franco Tiano, Dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, ed annuncia la propria candidatura al Consiglio Comunale quale nome della nuova lista civica di destra. “Appoggio la scelta fatta da Franco Tiano di creare una lista civica che sia espressione degli ideali sempre sostenuti in seno al partito – dichiara Cettina Impala – lo faccio perché credo ancora in principi quali la collegialità e la condivisione delle scelte. Si è deciso in maniera arbitraria di mettere delle distanze tra i vertici e la base del partito, che è sempre stata le gambe e le braccia che hanno sostenuto la nostra corrente politica. Si è preferito la strategia alla coralità e le istanze di molti sono state disattese”.

Cettina Impala, già direttore di sezione a Palazzo Zanca ed attiva sindacalista parla della necessità di garantire un confronto leale perché i cittadini messinesi possano recarsi alle urne in maniera consapevole. “Questa campagna elettorale deve essere improntata sulla serietà e la coerenza, non possiamo rinnegare le nostre idee e poi chiedere il voto dei messinesi – e rivolgendosi proprio ai cittadini dice – Messina ha bisogno di tante cose, ma prima in assoluto del risveglio delle coscienze e di una classe politica che faccia il bene di tutti e non di pochi”.

“A questo punto –conclude Cettina Impala – l’idea di creare una lista civica è la prospettiva migliore per chi vuole continuare a mettersi a servizio della città, restando fedele a se stesso ed alla propria storia politica. Sono convinta che questo progetto raccoglierà sempre più numerose adesioni tra coloro i quali vogliono fare la propria scelta libera e coerente con le idee di destra”.