Elezioni, il triplo record di Checco Cannizzaro a Reggio Calabria: il giovane stefanito fa volare Forza Italia al 30% nel Sud dei grillini [DATI]

7 marzo 2018 11:26

Elezioni, a Reggio Calabria il record di preferenze per Forza Italia nel collegio del giovane stefanito Checco Cannizzaro: il partito forzista sfiora il 30%, la percentuale più alta d’Italia!

Nel Sud Italia del Movimento 5 Stelle, c’è un solo territorio in cui il Centro/Destra ha vinto i collegi uninominali: si tratta della Calabria meridionale, nelle province di Reggio e Vibo, dove si sono affermati con un grande consenso rispettivamente Checco Cannizzaro di Forza Italia e Wanda Ferro di Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle, infatti, a livello nazionale ha sfiorato il 33% dei consensi, ma al Sud ha fatto il pieno di voti con il record del 54,1% a Napoli, il 48,1% in Sicilia, il 44,9% in Puglia, il 44,8% in Molise, il 44,5% nel resto della Campania, il 44,3% in Basilicata, il 43,4% in Calabria e il 42,5% in Sardegna.

La percentuale del Movimento 5 Stelle, però, diminuisce sensibilmente nella Calabria centro/meridionale. Se a Cosenza i grillini hanno ottenuto il 51,9% delle preferenze e a Crotone il 51,6%, invece tra Catanzaro e Lamezia si sono fermati al 37,1%, a Reggio Calabria al 35,5% e infine a Vibo Valentia addirittura il 32,6% in linea con la media nazionale.

Reggio Calabria è stata la città del Sud Italia in cui il Centro/Destra è risultato più forte, con la Lega di Salvini che ha sfiorato il 9% (record di tutto il meridione) per l’impegno del gruppo di Scopelliti a sostegno della candidatura di Tilde Minasi, ma soprattutto per l’ottimo risultato di Forza Italia che in città ha sfiorato il 20% e in Provincia ha ottenuto addirittura il 25%, trainata dalla candidatura del giovane stefanito Checco Cannizzaro. Consigliere Regionale, già Assessore al Turismo di Santo Stefano in Aspromonte, il Comune di Gambarie, Cannizzaro è stato eletto alla Camera e ha ottenuto un triplo record nazionale: nel collegio uninominale della Provincia di Reggio Calabria è stato eletto con 49.798 voti pari al 42,37% asfaltando il candidato grillino. Qui Forza Italia è arrivata al 29,64%, la percentuale di consenso più alta di tutta l’Italia per il partito di Berlusconi. Al secondo posto, staccato di quasi sette punti percentuali, c’è Paolo Barelli eletto nel collegio di Terracina, nel Lazio, con il 23,78%. Cannizzaro è anche l’unico ed il più giovane ad aver conquistato, per quanto riguarda Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, un collegio uninominale con la maglia di Forza Italia.

A maggior ragione a fronte della valanga di antipolitica di queste elezioni, il risultato raggiunto da Cannizzaro assume maggiore rilevanza. Sono elementi significativi di un risultato elettorale che sull’asse Cannizzaro-Scopelliti oggi riporta Reggio Calabria e la sua provincia al centro della politica decisionale, in attesa, ovviamente, di poter contare soprattutto sulla nomina di un eventuale Governo Nazionale di Centro/Destra.