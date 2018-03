Elezioni Catania, il M5S smaschera il sindaco: “Mai sostenuta la candidatura di Bianco”

26 marzo 2018 19:35

Il M5S di Catania: “ci dispiace deludere il suo ego, ma nessuno del M5s ha mai sostenuto la candidatura di Bianco nel 2013″

“Non ci sono parole per commentare le ultime dichiarazioni del sindaco Bianco, rilasciate oggi durante il suo ennesimo show propagandistico su un vagone della Metropolitana.Nel corso della conferenza stampa per annunciare la sua quinta candidatura, il primo cittadino si è addirittura vantato di aver avuto, nel 2013, il sostegno di “parte del Movimento 5 Stelle” e di attivisti che avrebbero supportato i suoi consiglieri.Comprendiamo il suo disperato desiderio di racimolare consensi, in un momento in cui la sua credibilità, come amministratore, è ormai scesa a livello sottozero tra i cittadini e ci dispiace deludere il suo ego, ma per amore di verità siamo costretti a smentire categoricamente le sue affermazioni. Nessuno, all’interno del M5s, ha mai sostenuto la candidatura di Bianco nel 2013. Chiediamo, pertanto, al sindaco di comunicarci la fonte delle sue notizie e i nomi e cognomi degli attivisti che avrebbero supportato lui e le sue liste. In caso contrario, aspettiamo una immediata smentita“- lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle di Catania.