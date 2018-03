20 marzo 2018 20:57

Nuovo colpo di scena in Calabria: Maria Tripodi di Forza Italia “riottiene” il seggio

Nuovo colpo di scena per il caso di Maria Tripodi, la giovane deputata calabrese di Fi neo eletta e poi costretta a cedere il seggio all’alleato Fdi per quasi 4mila voti dopo una serie di verifiche della Corte di appello competente per territorio e il conseguente riconteggio. Ora, grazie alla rettifica fatta dalla stessa Corte di Appello, la giovane Tripodi ottiene la riassegnazione del seggio nel listino camerale.