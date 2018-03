Elezioni: Boccia a Montezemolo, siamo autonomi e equidistanti dai partiti

11 marzo 2018 15:40

“Siamo autonomi ed equidistanti dai partiti. Valutiamo i provvedimenti e con chiarezza diciamo quelli che non ci piacciono. Sappiamo che siamo una componente del Paese, ne rivendichiamo autonomia e indipendenza”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre rispondendo all’ex presidente di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo che si era detto stupito che la Confederazione fosse salita sul carro dei vincitori dopo le elezioni del 4 marzo. Montezemolo, sottolinea il leader degli industriali, “ha interpretato in maniera estensiva quello che abbiamo detto. Non abbiamo paura di alcuna componente partitica. Era una critica in una lettura di titolo. Non abbiamo detto che siamo a favore degli uni o degli altri”.

