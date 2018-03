Ecco i campioni nazionali unvs di sci

25 marzo 2018 08:15

La sezione di Biella con 81 punti all’attivo ha vinto il 36° Campionato Nazionale di Sci disputato sulla pista olimpica di Sestriere. Podio completato da Novara con 40 punti, seguita da Asti a 18. I titoli italiani in palio nelle varie categorie, sono andati invece, fra le donne a Chiara Scaglione della sezione di Novara, Martina Giavani (Omegna) e Maria Grazia Garella (Biella) e in campo maschile ad Alessandro Accossato e Gialuca Boffa (Asti), Roberto Marengo (Bra), Franco Gilardino, Egidio Ianno e Pierangelo Piccinelli (Biella) e Sergio Avondo (Omegna). Nell’altra pista olimpica di Pragelato si sono svolti 24 ore dopo, i Campionati Regionali Piemontesi di sci di fondo. Nella classifica assoluta, netta l’affermazione in entrambe le prove di 5 chilometri a tecnica classica e libera, del fortissimo novese Vincenzo La Camera, che ha relegato ai lati del podio il torinese Paolo Buranello e il casalese Mauro Poma. I titoli piemontesi di categoria sono andati nelle varie categorie di appartenenza sia nello skating che a passo alternato, a Vincenzo La Camera (Novi Ligure), Paolo Buranello (Torino) e a Mauro Poma e Marco Orbelli (Casale).