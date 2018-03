18 marzo 2018 18:00

Losail, 18 mar. – (AdnKronos) – Andrea Dovizioso trionfa nella prima gara stagionale della MotoGp in Qatar. Il forlivese, in sella alla Ducati, si è imposto dopo uno spettacolare duello con il campione in carica Marc Marquez. Sul podio sale anche Valentino Rossi, terzo con la sua Yamaha M1 alle spalle dello spagnolo della Honda ufficiale.