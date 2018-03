Presentata la dodicesima edizione del “Reggio Calabria FilmFest” [FOTO e INTERVISTE]

12 marzo 2018 21:56

E’ stata presentata la dodicesima edizione del “Reggio Calabria FilmFest”

Questo pomeriggio presso il Salone degli Specchi dell’Hotel Miramare è stata presentata la dodicesima edizione del “Reggio Calabria FilmFest” che si terrà dal 12 al 17 marzo. Alla manifestazione sono intervenuti: Giovanni Latella, Consigliere delegato al turismo, Franco Arcidiaco delegato del Sindaco per la cultura, Lele Nucera – Coordinatore evento “Free Calabria”, Mimmo Calopresti – Direttore Artistico RC FilmFestival, Gianluca Curti – Presidente CNA per l’audiovisivo, Michele Geria – Direttore Generale RC FilmFestival e Presidente Associazione Eventi e Salvatore Striano – Attore e scrittore. La dodicesima edizione del Reggio Calabria FilmFest, volge lo sguardo a registi, attori e a tutti i protagonisti che hanno reso grande nel mondo il cinema italiano, senza trascurare le giovani promesse. Il filmfest, che vede la direzione artistica del regista, attore e sceneggiatore Mimmo Calopresti, la direzione generale di Michele Geria e la direzione cast e comunicazione di Andrea Quattrini con Antonio Flamini, è organizzato dall’Associazione Artistico Culturale Eventi e prevede proiezioni, incontri, workshop sulla professione dell’attore, masterclass di Regia, l’iniziativa Free Calabria, con proiezioni e incontri con registi e autori calabresi. Il RC Filmfestival sarà condotto al Teatro Cilea da Rajae Bezzaz (inviata di Striscia la Notizia) e dal direttore artistico Mimmo Calopresti e vedrà, come evento speciale durante la serata di chiusura, la proiezione del film “La pazza gioia”.

Tra le anteprime assolute, il lungometraggio Rapiscimi, opera prima di Gianluca Gargano, interpretato dall’attore Rocco Barbaro, un film sui generis che miscela i toni scanzonati della commedia surreale a quelli concitati del western e alle tonalità tese dell’action thriller. Girato tra la Calabria, Roma e Lisbona, il film vanta un cast italo-portoghese e racconta di un gruppo di quattro disoccupati calabresi, che dopo essersi inimicati un intero paese, si danno alla fuga nel bosco. Obbligati a trovare una soluzione per ripagare il danno fatto, si inventano un’agenzia che organizza rapimenti per ricchi annoiati dalle solite vacanze che vogliono vivere l’ebbrezza di un’emozione estrema. Tra gli altri lungometraggi, Ciao Brother, di Nicola Barnaba, con la coppia Pablo e Pedro e con la partecipazione di Benedicta Boccoli, Mietta, Roberto Ciufoli e Massimo Ceccherini. Angelo è un truffatore che fugge a Los Angeles con il primo volo in partenza. Una volta negli States, senza soldi, scopre da un quotidiano, di assomigliare a un ricco imprenditore americano appena morto e che ha lasciato l’eredità nelle mani del figlio. L’attore Edoardo Leo presenterà quindi “Che vuoi che sia”‘, commedia da lui stesso diretta e interpretata con la produttrice Federica Lucisano. I cortometraggi del concorso Cortoreggio saranno giudicati da una giuria popolare di studenti e da un comitato d’autori formato da Salvatore Striano, Lele Nucera e Antonio Flamini e che ospiteranno in ogni giornata personaggi del mondo della Cultura tra cui lo scrittore Mimmo Gangemi, lo sceneggiatore Francesco Villari ed il giornalista Riccardo Giacoia. La finale del concorso Cortoreggio sarà presentata da Stefania Bivone, eletta Miss Italia nel 2011.