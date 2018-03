Dazi: Codacons, si rischia raffica di rincari

11 marzo 2018 16:00

“Una raffica di rincari si abbatterà sui consumatori italiani se saranno introdotti dazi dall’Ue come risposta alle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti”. Lo afferma in una nota il Codacons, che esprime “grande preoccupazione” per le ripercussioni che la guerra commerciale tra Usa e Ue avrà sulle tasche delle famiglie italiane. I consumatori, rileva il presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi, “pagheranno il conto della guerra tra Stati Uniti ed Europa e dovranno mettere mano al portafogli per far fronte all’ondata di rincari che investirà i listini di numerosi prodotti. Tralasciando il settore dell’industria, eventuali dazi imposti dall’Europa sulle importazione dagli Usa provocheranno aumenti dei prezzi al dettaglio per beni di largo consumo come rossetti, cipria e numerosi cosmetici prodotti negli Stati Uniti e largamente utilizzati in Italia. Sarà più costoso bere succo d’arancia, mangiare riso e fumare prodotti da tabacco, e ad aumentare saranno anche snack e dolciumi vari, onnipresenti sugli scaffali dei supermercati italiani”.

(AdnKronos)