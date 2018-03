Dazi: Codacons, si rischia raffica di rincari (2)

11 marzo 2018 16:00

(AdnKronos) – Ad essere interessato dai rincari dei prezzi, aggiunge, “sarà anche il settore dell’abbigliamento, con aumenti per jeans, magliette, scarpe e intimo. Anche numerosi alcolici subiranno incrementi dei listini, a partire dal whiskey, e proibitivo risulterà l’acquisto di automobili e moto prodotte negli Usa”.

Ancora una volta i consumatori italiani, rileva il Codacons, “pagheranno di tasca propria il conto di politiche commerciali folli, con effetti diretti sul tasso di inflazione che aumenterà in modo artificioso con conseguenze negative sui consumi, i quali registreranno una inevitabile contrazione, e per l’economia del nostro paese”.