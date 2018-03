Cyberbullismo, Antonio Marziale: “I genitori tornino a dire ‘no’ e a controllare i figli, soprattutto quando navigano su internet”

16 marzo 2018 17:45

I genitori devono tornare a fare i genitori e non gli amici dei figli che, sempre più impegnati, li lasciano in balia del web e della televisione senza alcun controllo

“I media ci danno modelli sbagliati e ce li propinano come positivi” così il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, durante un incontro con ragazzi e genitori che si è svolto nei locali della scuola media Visalli di Sant’Eufemia d’Aspromonte. “Non cadere nella rete“, questo il titolo dell’incontro svoltosi in due tappe, una al mattino e una pomeridiana. L’evento, fortemente voluto dalla dirigente Maria Daniela Musarella, è stato proposto e organizzato dalla Commissione legalità composta da Francesco Luppino, Maria Iero, Rosa Barillà, Graziella Versace, Enza De Crea e Francesca Caracciolo.

Un tema attuale e molto caldo, quello del cyberbullismo, che necessita come mai prima di d’ora di non essere sottovalutato. I casi di suicidio in età adolescienziale in Italia sono in continuo aumento e il bullismo, soprattutto quello mediatico, ne sono la causa principale. Ma le responsabilità di tutto ciò sono soprattutto degli adulti. “I media ci danno modelli sbagliati e ce li propinano per positivi” ha sostenuto il Garante lanciando un allarme che oggi viene troppo spesso ritenuto infondato. Genitori sempre più impegnati lasciano i figli in balìa del web e della televisione, spesso senza alcun controllo. Il diritto alla privacy degli adolescenti sembra essere diventata l’unica prerogativa da rispettare in una società dove si pretendono sempre più diritti, ma si dimenticano i propri doveri.

Persino “i videogiochi violenti, a volte, creano confusione nei giovani, che non riescono a distinguere la realtà dalla finzione – prosegue Marziale - e riportano dunque la violenza del’gioco’ nella loro vita quotidiana. E’ necessario far riscoprire e valorizzare la libertà e la fantasia dei ragazzi”. Meno passività, dunque, e più coinvolgimento alla riscoperta di se stessi. “Allo stesso tempo, però – continua il Garante -, i genitori devono tornare ad essere tali, riscoprendo il proprio buon senso, facendo un uso corretto della rete e dando esempi positivi ai propri figli, soprattutto monitorandoli nel loro uso dei computer, della televisione e degli smartphone. E’ opportuno ricominciare a dire quei “no” che sono stati messi da parte per troppo tempo”. E Marziale conlude con un invito che dovrebbe essere allargato non solo ai giovanissimi, ma a tutti: “Leggete un libro, vedete cosa vi regala e forse dopo sarete persone migliori”.