26 marzo 2018 22:09

Crotone: il Comitato Cittadino Aeroporto sarà alla sede Enac

Il 28 marzo 2018 ore 11:00 il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone sarà a Roma presso la sede Enac. “Dopo 17 mesi di continue richieste per avere spiegazioni sullo stato dell’aeroporto di Crotone per un confronto con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile su tale problematica. In quell’occasione saranno al nostro fianco i rappresentanti delle Associazioni di Calabresi a Roma ed insieme cercheremo di far capire i disagi vissuti da noi cittadini in questi mesi e lo stato di isolamento in cui viviamo” ha concluso il comitato.