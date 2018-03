23 marzo 2018 15:07

Crotone, Comitato Aeroporto: “continueremo ad andare avanti nella lotta contro l’isolamento del nostro territorio”

“Tutto nasce dalla nostra caparbietà, dalla convinzione, dalla passione che abbiamo per questa nostra amatissima terra. Per questo, dopo il tanto enfatizzato annuncio di riapertura stagionale dell’Aeroporto Sant’Anna – che potrebbe essere, ahimè! l’ennesima beffa – siamo più che mai decisi ad andare avanti nella lotta contro l’isolamento e l’abbandono totale del nostro territorio. Mentre alcuni (pochissimi a dire il vero) si dichiarano soddisfatti della riapertura dell’Aeroporto per 4 mesi, tantissimi altri non lo sono, e noi del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone siamo tra questi. È evidente che bisogna essere fiduciosi e ottimisti, e non saremmo i lottatori che siamo se l’ottimismo non fosse una delle forze che ci sollecitano a continuare! Ma è d’altro canto vero che troppe volte siamo stati ingannati da annunci di imminenti aperture e umiliati da fantomatiche compagnie: del genere di Flyservus, per intenderci. Diciamolo francamente, per come si sono succedute le situazioni, è doveroso andare con i piedi di piombo e non lasciarsi prendere dall’euforia per questo ennesimo proclama emesso in pompa magna dall’ineffabile duo Oliverio – De Felice. Non siamo pessimisti, siamo solo e semplicemente realisti; non ci sembra che il problema venga affrontato con le dovute e chiare decisione e volontà politica. Se qualcuno lo avesse dimenticato, ricordiamo che si procede ancora senza un piano industriale serio che comprenda tutti e 3 gli Aeroporti (e non solo quello lametino), così come il bando di gara trentennale che la Sacal si è aggiudicato richiedeva; che non sono state fornite le assicurazioni di solidità finanziaria che avrebbero dovuto permettere una normale gestione dell’intero sistema Aeroportuale Calabrese, così come il bando di gara trentennale che la Sacal si è aggiudicato richiedeva “. Lo scrive in una nota stampa il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone.

“Intanto giugno è ancora lontano; e poi, dopo ottobre, che cosa succederà? Tutti a terra. per questo stato cos ricordiamo che per questo stato cos ricordiamo che per questo stato cos ricordiamo che È appunto per questo stato di assoluta incertezza e per la mancanza di risposte concrete alle nostre domande e richieste che noi del Comitato stiamo organizzando una manifestazione all’ENAC proprio a Roma per Venerdì 20 aprile 2018. In preparazione di tale evento, Giovedì 15 Marzo abbiamo incontrato a Roma tutte le Associazioni di Calabresi della Capitale; l’accoglienza è stata calorosissima, l’incontro molto cordiale e da subito tutti hanno manifestato la loro totale adesione alla nostra causa. Nel corso della bellissima serata si è percepito quanto grande sia l’amore per la nostra terra da parte di chi vive fuori, lontano dalle proprie origini. In conclusione dell’incontro i numerosi partecipanti ci hanno assicurato all’unanimità il loro totale sostegno, in termini di attiva presenza e soprattutto di aiuto legale in caso di bisogno!” conclude.