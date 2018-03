Crotone: il Castello di Carlo V ha registrato il raddoppio di visitatori

25 marzo 2018 17:15

Il Castello di Carlo V, a Crotone, ha registrato il raddoppio di visitatori

Ha riguardato anche uno dei simboli della città di Crotone, il Castello di Carlo V, l’attività di riqualificazione del verde pubblico avviata dal Comune. Tutta l’area prospiciente ed interna della fortezza – rende noto il Municipio – ha visto all’opera gli addetti del settore impegnati in una specifica attività che ha contribuito a valorizzarne la bellezza. Il Castello, secondo quanto reso noto dall’Amministrazione comunale, nel 2017, ha registrato il raddoppio di visitatori rispetto all’anno precedente. Gli interventi nell’area del maniero, fa sapere l’ente, si inseriscono nella programmazione dell’assessorato comunale che ha lanciato con l’hashtag #unpassoallavolta grazie alla quale sono stati riqualificate aree verdi cittadine come il parco delle Rose, recentemente intitolato alla memoria di Vincenzo Scaramuzza, o il parco delle Mimose assieme ad interventi nelle strade cittadine da via Reggio a Parco Carrara. L’attività sarà estesa a tutti i quartieri della città.